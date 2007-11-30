Рок-певец стал министром культуры Австралии (фото)

Бывший вокалист австралийской рок-группы Midnight Oil Питер Гарретт был назначен министром культуры и природопользования, сообщает Лента.ру со ссылкой на The Times.

Группа Midnight Oil была создана в Австралии в начале 1970-х. Коллектив получил известность не только из-за музыки, но и благодаря активной позиции его участников в вопросах защиты окружающей среды и коренных народов Австралии.

Гарретт покинул группу в 2002 году, чтобы сконцентрироваться на политической деятельности. После этого коллектив распался.

Гарретт - обладатель двух дипломов (в художественной и юридической сферах), представляет Лейбористскую партию.

В отличие от предыдущих политиков, занимавших эту должность, Гарретту не придется заниматься вопросами климатических изменений. Эта обязанность будет возложена на сенатора Пенни Вонг, которая станет первым министром климата и водных ресурсов страны.