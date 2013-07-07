Завтра Греция может получить от Европы 8 миллиардов евро

Об этом заявили по завершении трехчасовой встречи в Афинах министр финансов Греции Яннис Стурнарас и представитель МВФ Пол Томсен, пишет РИА Новости.

Переговоры шли с начала недели.

"Я уверен, что завтра вечером у нас будет соглашение", - заявил журналистам Стурнарас. Основные пункты соглашения будут обсуждаться в понедельник утром, а во второй половине дня документ будет представлен на заседании Еврогруппы, где будет приниматься решение о выделении очередного транша.

"У нас очень значительный прогресс. Я надеюсь, что соглашение будет достигнуто завтра, перед Еврогруппой", - сказал Томсен.

По теме: Греция утратила статус развитой страны

С официальным заявлением о завершении переговоров тройка намерена выступить в понедельник утром, до открытия рынков.