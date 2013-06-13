Греция утратила статус развитой страны

Международная аналитическая компания Morgan Stanley Capital International перевела индекс MSCI Greece в группу индексов развивающихся рынков (MSCI Emerging Markets), что делает Грецию первой страной, утратившей статус развитой экономики, сообщается в пресс-релизе компании.

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MSCI признал Грецию развитой экономикой в 2011 году. Однако по итогам пересмотра, инициированного в июне прошлого года, компания сообщила о том, что по ряду параметров страна больше не подходит под этот статус. Экономика Греции, по мнению MSCI, более не демонстрирует соответствия ряду критериев, среди которых заимствования по долговым ценным бумагам, короткие продажи и оборотоспособность рынка, - отмечает РИА Новости.

"Из-за длительного отсутствия возможностей для фондового кредитования и практик коротких продаж греческий фондовый рынок более не соответствует стандартам других развитых фондовых рынков", - отмечается в сообщении MSCI.

За последние шесть лет фондовый индекс Афин упал на 83%. Страна столкнулась с тяжелой ситуацией в экономике, из-за которой была вынуждена обратиться за финансовой помощью к международным кредиторам в лице ЕС и МВФ.