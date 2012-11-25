В Нигерии более 10 человек погибли при взрывах у церкви

Как передает РИА Новости, по словам очевидцев, террорист-смертник подъехал к церкви, находившейся на территории армейской части, на автомобиле, начиненном взрывчаткой. После этого он привел в действие взрывное устройство. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

На севере Нигерии - крупнейшей по численности населения африканской страны - проживают преимущественно мусульмане. Там также активно действует исламистская группировка "Боко Хаарам". Она добивается введения шариата на всей территории Нигерии, в которой мусульмане составляют примерно половину 160-миллионного населения, и искоренения светской модели западного образования. "Боко Харам" ответственна за большинство терактов, которые регулярно совершаются в стране.