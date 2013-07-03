Армия Египта заявила, что Мурси больше не президент

Египетская армия уведомила Мухаммеда Мурси, что он более не является президентом Египта, сообщил интернет-портал "Аль-Ахрам"со ссылкой на президентский источник.

Военные пошли на это после безуспешных попыток убедить его подать в отставку добровольно.

В ближайшее время в стране будут назначены досрочные выборы.

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Патриарх Коптской церкви Теодорос II и шейх влиятельного исламского университета "Аль-Азхар"Ахмед ат-Тейиб поддержали план вооруженных сил Египта по выходу из политического кризиса.

"Это было решение всех, кто участвовал в совещании. Мы поддерживаем досрочные президентские выборы", - заявил ат-Тайиб.

Папа Теодорос, в свою очередь, подчеркнул, что все решения "приняты с любовью к египетскому народу и ради его будущего".

Армия Египта в среду в своем заявлении временно приостановила действие конституции и назначила главу Конституционного суда страны исполняющим обязанности президента. Согласно плану военных, в стране будут созданы временное коалиционное правительство и комиссия, которая займется подготовкой досрочных президентских выборов.

РИА Новости