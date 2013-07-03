СМИ сообщили о возможном задержании в Египте лидера «Братьев-мусульман»
СМИ сообщают о задержании лидера "Братьев-мусульман" в Египте.
Силы национальной безопасности Египта при поддержке полиции в среду арестовали верховного наставника исламского движения "Братья-мусульмане" Мухаммеда Бадиа, сообщает РИА Новостисо ссылкой на новостной сайт Youm7.
По имеющейся информации, Бадиа был арестован в среду утром в одной из деревень близ города Марса Матрух в 250 километрах от Александрии, а затем переправлен в Каир.
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В то же время, как сообщил египетский телеканал "Аль-Хаят", Бадиа попытался в среду утром выехать в Ливию. Через границу его не пустили, однако, по информации телеканала, не арестовывали.
В среду президенту Египта Мухаммеду Мурси и представителям исламистских кругов, находящимся у власти, в их числе и Мухаммеду Бадиа, был запрещен выезд из страны. Запрет может быть связан с предполагаемой причастностью Мурси и его соратников к побегу заключенных исламистов из тюрьмы в 2011 году.