В самолете Моралеса Сноудена не нашли

Самолет боливийского президента Эво Моралеса после кратковременной технической остановки в аэропорту Лас Пальмаса на Канарских островах сегодня вылетел в Боливию, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Остановка самолета боливийского президента на Канарах носила плановый характер и была использована для дозаправки. Самолет Моралеса прибыл на Канары рейсом из аэропорта Вены, где, из-за запретов на пролет через воздушное пространство некоторых европейских стран, он был вынужден задержаться на 13 часов.

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Накануне испанские власти разрешили самолету президента Боливии использовать воздушное пространство страны и совершить техническую посадку в аэропорту Лас Пальмас де Гран Канария. Но затем борт боливийского президента приземлился в аэропорту Вены. Через некоторое время представители боливийской стороны направили очередной запрос с просьбой воспользоваться воздушным пространством Испании, который был одобрен.

В ночь на среду власти Франции и Португалии отозвали разрешение на использование воздушного пространства и аэропортов стран самолетом Моралеса. Лайнер был вынужден совершить посадку в Вене. Причиной этого стали предположения о том, что в самолете мог находиться экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден, разыскиваемый Вашингтоном. Досмотр самолета в Вене этих предположений не подтвердил. Позже сегодня Франция и Португалия снова разрешили самолету Моралеса использовать их воздушное пространство.