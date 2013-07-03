Дипскандал: Страны ЕС задержали самолет президента Боливии, ища там Сноудена

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на боливийские и европейские СМИ, в ночь на среду власти Франции и Португалии отозвали разрешение на использование воздушного пространства и аэропортов Франции и Португалии у самолета Моралеса. Лайнер, к тому времени находившийся в воздухе уже три с половиной часа после вылета из Москвы, был вынужден совершить посадку в Вене.

По сообщением СМИ, власти этих стран опасались, что на борту может находиться экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.

По теме: Отец Сноудена поддержал сына открытым письмом

Боливийские власти заявили, что данные действия Португалии и Франции, отозвавших разрешение на посадку самолета боливийского лидера, поставили под угрозу его жизнь.

В частности, глава МИД Эквадора Рикардо Патиньо назвал "огромным оскорблением"действия европейских стран и потребовал в связи с этим созыва внеочередной встречи представителей Союза Южноамериканских наций (UNASUR).

Позже власти Австрии сообщили, что президент Боливии Эво Моралес находится в аэропорту Вены, но экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена с ним нет.

Сам Эво Моралес опроверг информацию, что встречался с Эдвардом Сноуденом в ходе своего визита в Россию и что он якобы мог находиться на борту президентского самолета.

По теме: Сноуден: Обама давит на страны мира из-за меня

"Я его не видел (в Москве), и мы эту тему с российскими властями не обсуждали", - заявил Моралес в интервью агентству EFE в аэропорту Вены.

Позже Франция и Португалия вновь открыли самолету президента Боливии доступ в свое воздушное пространство, однако инцидент вызвал волну негативных отзывов властей стран Латинской Америки. В частности, с осуждающими заявлениями выступили Боливия, Куба и главы региональных латиноамериканских блоков - генсек Южноамериканского Союза наций (UNASUR, объединяет 12 государств), глава Организации Американских государств (ОАГ, объединяет 35 стран) и генсек Андского сообщества, объединяющего Боливию, Эквадор, Перу и Колумбию.