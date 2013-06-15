В Пакистане жертвами взрыва стали 11 студенток

По сообщению полиции, взрыв произошел возле местного женского университета имени Сардара Багадура Хана в момент, когда студентки садились на автобус, чтобы ехать домой. Взрывное устройство было прикреплено к автобусу, сообщает Радио Свобода.

Позже прогремел второй взрыв - в госпитале, куда как раз доставили пострадавших.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за содеянное.

Университет Сардара Багадура Хана является первым высшим учебным заведением для пакистанских женщин. Он расположен в провинции Белуджистан, жители которой часто являются объектами нападения радикальных исламистов.