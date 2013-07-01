Путин: сланцевый газ для России неактуален

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент России Владимир Путин сказал на пресс-конференции в Москве.

«У России достаточно возможностей и для развития сланцевого газа, и для добычи его обычным способом. Наша страна по запасам, наверное, первая в мире, вы это знаете. У нас там триллионы тонн запасов. Мы обеспечим и себя на долгосрочную, длительную перспективу, даже с учетом роста экономики, и всех наших партнеров. Поэтому для нас сегодня это просто неактуально. Если будут улучшаться технологии, то мы для себя не исключаем этой возможности», - сказал Путин.

По его мнению, США если и выйдут на мировой рынок со сланцевым газом, то с очень небольшим объемом, который на глобальный рынок не повлияет.

«Нас это не беспокоит. А если и беспокоит - только по соображениям защиты окружающей среды, потому что добыча сланцевого газа – это очень варварский способ добычи минеральных ресурсов. И сегодняшние технологии в европейских странах, даже в России, несмотря на наши огромные пространства, считаю недопустимыми. Во всяком случае, по таким технологиям эта работа недопустима», - добавил Президент РФ.