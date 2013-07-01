Цукерберг возглавил делегацию Facebook на гей-параде

Сотрудники компании и ранее участвовали в подобном мероприятии, однако в этом году Цукерберг принял решение возглавить их лично. Для марша была построена и украшена движущаяся платформа, а также изготовлены специальные фирменные футболки, сообщает РИА Новости.

Помимо участия в марше ЛГБТ-сообщества в Facebook приняли решение украсить свою штаб-квартиру его атрибутами. В частности, на одном из больших панно с изображением иконки "лайк" (кулак с поднятым большим пальцем) появилось кольцо, выкрашенное в цвета радуги, которые представители нетрадиционной ориентации используют в качестве своего символа.