Цукерберг возглавил делегацию Facebook на гей-параде
09:53, 01 июля 2013Мир
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Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг возглавил группу из 700 своих сотрудников на параде ЛГБТ-движения, который прошел в центре Сан-Франциско, сообщает в понедельник техноблог Techcrunch.
Цукерберг возглавил группу из 700 своих сотрудников на параде ЛГБТ-движения / Фото: Marina Zhao
Сотрудники компании и ранее участвовали в подобном мероприятии, однако в этом году Цукерберг принял решение возглавить их лично. Для марша была построена и украшена движущаяся платформа, а также изготовлены специальные фирменные футболки, сообщает РИА Новости.
Помимо участия в марше ЛГБТ-сообщества в Facebook приняли решение украсить свою штаб-квартиру его атрибутами. В частности, на одном из больших панно с изображением иконки "лайк" (кулак с поднятым большим пальцем) появилось кольцо, выкрашенное в цвета радуги, которые представители нетрадиционной ориентации используют в качестве своего символа.
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