Десятки человек госпитализированы в США из-за небывалой жары: в Калифорнии +57°

Как минимум один человек скончался, десятки были вынуждены обратиться за медицинской помощью из-за сильной жары, которая приблизилась к температурному рекорду почти столетней давности на западе США, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию ВВС.

В последние дни невиданная жара наблюдается в штатах Калифорния, Невада и в южных районах Аризоны. В этих штатах в последние дни температура поднималась до 50 градусов по Цельсию.

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В городе Лас-Вегас, штат Невада, скончался пожилой человек, живший в квартире без кондиционера. Как сообщили медики, тепловой удар усугубил состояние больного и привел к летальному исходу. Кроме этого, из-за теплового удара 34 человека были госпитализированы накануне с проводимого на открытой площадке концерте в Лас-Вегасе.

Десяткам людей в соседних штатах была также оказана медицинская помощь. В основном из-за жары у людей наблюдалась крайняя утомляемость и обезвоживание, отметили медики.

Сегодня в некоторых районах Калифорнии ожидается рекордное повышение температуры, которое может превысить отметку в 56,7 градусов по Цельсию, наблюдавшуюся 100 лет назад в Долине Смерти - межгорной впадине в районе пустыни Мохаве на юге Калифорнии.