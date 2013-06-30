Более 2 миллионов китайцев пострадали от сильных ливней

Около 2,1 миллиона человек пострадали от проливных дождей, продолжающихся уже в течение трех недель на востоке Китая, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о почки 700 тысячах пострадавших в провинции Чжэцзян. Стихия затронула еще две восточные провинции: Хунань и Цзянси.

В Хунань в результате схода оползня погибли два человека. Всего около 26 тысяч человек были эвакуированы из зоны бедствия. Стихия разрушила более 1,5 тысяч жилых помещений в трех провинциях, от дождей пострадали около 120 тысяч гектаров сельхозугодий, а общий экономический ущерб в одной только провинции Чжэцзян оценивается в 85,5 миллионов долларов.

Сильные дожди на востоке Китая продолжаются с 7 июня. Средний уровень осадков в Чжэцзян составил 185 миллиметров, а в некоторых районах достигал 303 миллиметров. Метеорологи предупреждают граждан об угрозе схода оползней в некоторых горных районах.