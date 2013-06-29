На Земле началась магнитная буря

Причиной геомагнитных возмущений может быть поток высокоскоростного солнечного ветра - заряженных частиц, источником которых является корональная дыра на Солнце (относительно темная область на солнечном диске с открытыми линиями магнитного поля).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Институт прикладной геофизики Росгидромета.

Геомагнитные бури влияют на многие области деятельности человека, из которых можно выделить нарушения связи, систем навигации космических кораблей, возникновение поверхностных зарядов на трансформаторах и трубопроводах и даже разрушение энергетических систем.

Магнитные бури также влияют на здоровье и самочувствие людей. Они опасны в первую очередь для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией, болезнями сердца. Примерно 70% инфарктов, гипертонических кризов и инсультов происходит именно во время солнечных бурь.