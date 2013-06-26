Более 230 человек ранены в ходе новых столкновений в Египте

За четыре дня до акции оппозиции, планирующей добиться отставки президента Мурси в годовщину его инаугурации, обстановка в Египте накалилась до предела. Все чаще вспыхивают стычки между сторонниками и противниками главы государства.

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Представители исламистских движений ''Братья-мусульмане'' и ''Аль-Гамаа аль-Исламия'' пообещали применить силу ''для защиты законно избранного президента'' и ''пролить свою кровь, защищая ислам'', сообщает РИА Новости.

Тем временем египетская армия, заявившая несколько дней назад о том, что непременно вмешается в случае начала массовых беспорядков, взяла под свой контроль стратегические объекты на территории страны. Подразделения египетского спецназа и броневики уже можно наблюдать в разных частях египетской столицы и его пригородах.

Напуганные надвигающимися событиями египтяне оккупировали продуктовые магазины и оптом скупают консервированные продукты и воду. Наиболее предприимчивые заранее принялись заправлять пустые баки и баллоны бензином, вызвав топливный кризис. На фоне всеобщего напряжения египетский президент в ближайшие несколько часов выступит с очередным обращением к нации. Ожидается, что Мурси подведет итоги своего годового пребывания во власти и сделает ряд важных заявлений, которые возможно и смягчат гнев недовольных граждан.

Египетские гражданские активисты, добивающиеся отставки Мурси и проведения досрочных выборов, собрали в свою поддержку свыше 15 миллионов подписей - это почти на два миллиона больше, чем голосов избирателей, благодаря которым в прошлом году он стал главой государства. Теперь оппозиционеры намерены направить петицию ''о лишении президента доверия египтян'' в высшие судебные инстанции страны. Апогеем кампании должно стать проведение 30 июня, в годовщину инаугурации Мурси, ''миллионного митинга'' у стен его резиденции.