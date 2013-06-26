В Каир перед митингом ввели армейские подразделения

Источник издания в министерстве обороны рассказал на условиях анонимности, что войска будут охранять стратегически важные объекты, включая электростанции, плотины и Суэцкий канал, сообщает Lenta.ru.

Десантники и спецназовцы возьмут под свой контроль места скопления криминальных элементов и радикальных исламистов, а также государственную телерадиокомпанию и ряд редакций других СМИ. Помимо этого будет усилена охрана иностранных посольств и представительств, а также здания правительственных структур.

Ранее сообщалось, что власти перегородили бетонными блоками, металлическими заборами и колючей проволокой все подходы к президентскому дворцу, на территории которого размещены подразделения национальной гвардии и бронетехника.

Американское посольство в Каире посоветовало согражданам не выходить на улицы 30 июня — в день, на который назначены митинги. Гражданам США посоветовали запастись необходимыми припасами и провести этот день дома.

Медицинские учреждения по всему Египту готовятся к возможному наплыву раненых в уличных столкновениях с полицией. Самим полицейским отменили все отпуска и увольнительные.

Лидеры протеста заявляют, что президент Мохаммед Мурси за год пребывания во главе страны не сумел решить ни одной из стоящих перед ним задач, а вместо работы на благо Египта занялся выстраиванием авторитарного режима. Они также винят сторонников президента — «Братьев-мусульман» в агрессивной исламизации страны и пренебрежении мнением остальных египтян.

Сами исламисты на это отвечают, что противники Мурси «объявили войну исламу». По данным издания, некоторые радикально настроенные имамы посоветовали своим сторонникам «убивать» тех, кто выйдет на протест против главы государства.

Митинг, на котором ожидается присутствие десятков или даже сотен тысяч человек, приурочен к годовщине инаугурации Мохаммеда Мурси.