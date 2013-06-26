В ФСБ заявляют, что Сноуден не пересекал границу России

О том, что американский беглец до сих пор не пересекал границу РФ сообщил первый замдиректора ФСБ РФ, руководитель пограничной службы Владимир Кулишов.

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"Нет, не пересекал", - сказал Кулишов, пишет РИА Новости.

Сноуден, раскрывший информацию о деятельности спецслужб США, некоторое время скрывался в Гонконге, откуда он вылетел в Москву, чтобы затем направиться в Эквадор, где он попросил политическое убежище. Власти США обвиняют его по трем статьям, по каждой из которых ему грозит до десяти лет тюремного заключения. Американский госдепартамент требует задержать Сноудена и экстрадировать его в США. В настоящее время точно не известно, где находится бывший агент.

Президент России Владимир Путин сообщил во вторник, что Сноуден прибыл в Москву как транзитный пассажир и не пересекал госграницу РФ, а его прибытие стало для Москвы полной неожиданностью. По его словам, "он, как транзитный пассажир, имеет право купить билет и лететь, куда он хочет".

Как отметил Путин, российские спецслужбы со Сноуденом не работают, и чем быстрее американец выберет конечную точку своего маршрута, тем лучше и для России, и для него самого. Он также отметил, что Россия может выдавать иностранцев лишь в те страны, с которыми заключены соответствующие соглашения, а с США такого документа нет.