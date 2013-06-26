Forbes: Путин еще пожалеет о помощи Сноудену

Как отмечает автор статьи, США считают поимку экс-сотрудника ЦРУ одним из своих главных и срочных приоритетов. Поэтому любую страну, которая помогает американскому компьютерщику, ждут крайне серьезные последствия, говорится в материале.

В частности, считает обозреватель, такие государства получат много негативного внимания и давления со стороны Соединенных Штатов. При этом, уверен журналист, Россия поступила «наихудшим образом», поскольку сначала она вмешалась в ситуацию, а затем «пассивно-агрессивно» отрицала любое подобное вмешательство. В статье добавляется, что такое поведение Москвы является «глупым, недальновидным и непродуктивным».

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The Times отмечает, что дипломатическое напряжение в отношениях РФ и США усиливается после заявления президента Владимира Путина о Сноудене. Как напоминает газета, российский лидер сказал, что любые обвинения в адрес России являются «бредом и чушью».

При этом The Washington Post обращает внимание на то, что собственные визовые правила России позволяют местным правоохранительным органам задержать Сноудена, поскольку любой пассажир, остающийся в транзитной зоне свыше 24 часов, должен иметь транзитную визу. Это означает, что программисту такой документ уже нужен, иначе он находится в России на незаконных основаниях, говорится в материале.

The Wall Street Journal считает, в свою очередь, что пребывание Сноудена в России напоминает историю с основателем Wikileaks Джулианом Ассанжем, который уже год находится в посольстве Эквадора в Лондоне.

Газета.ру