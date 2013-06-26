США сократят сухопутные войска

Об этом сообщил журналистам во вторник начальник штаба сухопутных войск Рэй Одиерно.

По его словам, численность войск сократится на 14% - с 570 тысяч военнослужащих до 490 тысяч.

Сокращения будут сопровождаться реорганизацией - вместо 45 бригад в сухопутных войсках останется 33.

Как сообщил Одиерно, из общего снижения финансирования вооруженных сил на 487 миллиардов долларов на долю сухопутных войск приходится 170 миллиардов, передает РИА Новости.