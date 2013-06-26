США сократят сухопутные войска
06:21, 26 июня 2013Мир
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США из-за бюджетного секвестра сократят к концу 2017 финансового года численность сухопутных войск на 80 тысяч человек.
Об этом сообщил журналистам во вторник начальник штаба сухопутных войск Рэй Одиерно.
По его словам, численность войск сократится на 14% - с 570 тысяч военнослужащих до 490 тысяч.
Сокращения будут сопровождаться реорганизацией - вместо 45 бригад в сухопутных войсках останется 33.
Как сообщил Одиерно, из общего снижения финансирования вооруженных сил на 487 миллиардов долларов на долю сухопутных войск приходится 170 миллиардов, передает РИА Новости.
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