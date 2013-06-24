В Черногории автобус упал в ущелье: 13 погибших

Как сообщает ВВС, об этом сообщил AFP министр внутренних дел Раско Коневич.

По его словам, семеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Коневич сказал журналистам на месте трагедии, что автобус имеет румынские, а не украинские номера, как сначала заявили в полиции.

Советник украинского посольства в Подгорице Владимир Цибульников подтвердил ВВС Украина, что автобус не украинский.

По словам местного прокурора Воислава Груича, ДТП произошло в 30 километрах к северу от столицы города Подгорица.

О национальности пассажиров пока не сообщают.

Как утверждают в полиции, автобус упал с моста над рекой Морача во время ливня и пролетел около 40 метров на дно ущелья. Трагедия произошла 23 июня около 18:00 по Киевскому времени.

Спасательная операция проходила с использованием вертолета.

BBC Украина