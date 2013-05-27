СМИ: Ночью Израиль подвергся ракетному удару с территории Ливана

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом сообщает ливанское информационное агентство "Аль-Ватания".

По его данным, залп был произведен сегодня ночью недалеко от города Марджаюн, в 6 км от ливано-израильской границы. Сведений о пострадавших или каком-либо ущербе пока нет. Куда именно попала ракета, также пока не сообщается.

"Был слышен взрыв. Солдаты сейчас прочесывают местность. Причина взрыва выясняется", - цитирует представителя израильской армии агентство Рейтер. Другой источник в израильских армейских структурах предположил, что снаряд был выпущен из миномета.

Ливанские военные и миротворцы ООН уже прибыли в район Марджаюна для расследования инцидента.

Как сообщалось ранее, вчера утром две ракеты "Град" были выпущены по южному Бейруту. Ракеты разорвались в шиитско-христианском квартале Шиях на южной окраине ливанской столицы, рядом с церковью Святого Михаила. Пострадали пять человек, в том числе трое работающих в Ливане сирийцев. Квартал Шиях считается оплотом сторонников шиитской группировки "Хезболлах", лидер которой Хасан Насрулла объявил 25 мая войну непримиримым исламистами (такфиристам), связанным с "Аль-Каидой", которые, по его словам, "угрожают Ливану и всем его общинам".

На прошлой неделе Израиль заметно активизировал разведывательные полеты своей авиации над границей с Ливаном, что многие местные СМИ связывают с угрозами шиитской группировки "Хезболлах" начать военные акции против Израиля на Голанских высотах в ответ на ракетные удары по ряду сирийских объектов в окрестностях Дамаска.