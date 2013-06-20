В России ФСБ ищет автора шумной "утки"
19 июня в СМИ появилось ложное сообщение об увольнении приказом Дмитрия Медведева с поста президента РАО РЖД Владимира Якунина и назначения на эту должность вице-президента общества Александра Мишарина.
Как пишут Вести.ру, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что в тексте были грамматические ошибки, а само сообщение не соответствует действительности.
В пресс-службе РЖД также подтвердили, что Якунин заявление об отставке не писал.
А журналисты одного из уральских электронных СМИ — УралПолит.Ru — даже успели взять интервью у Александра Мишарина, который когда-то возглавлял Свердловскую область. И Мишарин был готов принимать поздравления с новым назначением.
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Стало известно, что ложное сообщение об отставке Якунина было отправлено не из пресс-службы правительства РФ, а со стороннего IP-адреса. Обслуживающий его хостинг-провайдер принадлежит компании ЗАО "Первый" и зарегистрирован в Иркутске.
Вероятнее всего, хакер приобрел виртуальный сервер на хостинге компании и осуществил почтовую рассылку с заведомо ложной информацией. Исходя из списка адресатов, злоумышленник в курсе того, кто именно получает подобные пресс-релизы. Киберпреступник пользовался компьютером с бесплатной операционкой FreeBSD и почтовой программой Exim.
В данный момент специалисты ФСО и ФСБ устанавливают личность дезинформатора.
Стоит отметить, что очередной контракт Владимира Якунина должен истечь лишь в середине 2015 года.