В России ФСБ ищет автора шумной "утки"

Как пишут Вести.ру, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что в тексте были грамматические ошибки, а само сообщение не соответствует действительности.

В пресс-службе РЖД также подтвердили, что Якунин заявление об отставке не писал.

А журналисты одного из уральских электронных СМИ — УралПолит.Ru — даже успели взять интервью у Александра Мишарина, который когда-то возглавлял Свердловскую область. И Мишарин был готов принимать поздравления с новым назначением.

По теме: РЖД решила, что легче забрать украинскую территорию, чем проложить новую ветку

Стало известно, что ложное сообщение об отставке Якунина было отправлено не из пресс-службы правительства РФ, а со стороннего IP-адреса. Обслуживающий его хостинг-провайдер принадлежит компании ЗАО "Первый" и зарегистрирован в Иркутске.

Вероятнее всего, хакер приобрел виртуальный сервер на хостинге компании и осуществил почтовую рассылку с заведомо ложной информацией. Исходя из списка адресатов, злоумышленник в курсе того, кто именно получает подобные пресс-релизы. Киберпреступник пользовался компьютером с бесплатной операционкой FreeBSD и почтовой программой Exim.

В данный момент специалисты ФСО и ФСБ устанавливают личность дезинформатора.

Стоит отметить, что очередной контракт Владимира Якунина должен истечь лишь в середине 2015 года.