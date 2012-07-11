РЖД решила, что легче забрать украинскую территорию, чем проложить новую ветку
Компания "Российские железные дороги" предложила перенести российско-украинскую границу, чтобы сохранить контроль над участком железнодорожной ветки длиной около 30 километров.
Компания разработала проект межправительственного соглашения и содействует переговорам между РФ и Украиной. Об этом пишет Lenta.ru.
Речь идет об участке на границе Ростовской (Россия) и Луганской (Украина) областей. Эта ветка эксплуатируется Юго-Восточной и Северо-Кавказской железными дорогами РЖД. На протяжении 30 километров участок несколько раз пересекает российско-украинскую границу. РЖД контролирует станцию Зориновка, которую неофициально арендует у местного украинского сельского совета, но посадка пассажиров на ней не происходит из-за отсутствия пункта пограничного контроля.
По данным источников издания, РЖД также планировали построить ветку в обход Украины, но пока остановились на варианте договориться о пересмотре границы.
Россия и Украина подписали договор о границе в 2003 году. Соглашение о демаркации границ вступило в силу в 2010 году, но работа в этом направлении еще ведется. Документ предусматривает создание совместной украино-российской демаркационной комиссии и проведение демаркации границы.