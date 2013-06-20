Путин: вокруг России практически все развивают ракетное оружие

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом президент РФ Владимир Путин сказал на совещании по вопросу создания технической основы воздушно-космической обороны в Санкт-Петербурге.

«Мы не можем допустить, чтобы был нарушен баланс системы стратегического сдерживания, чтобы была снижена эффективность наших ядерных сил. Поэтому создание воздушно-космической обороны (ВКО) будет и впредь одним из ключевых направлений военного строительства. По сути, эффективное ВКО – это гарантия устойчивости наших стратегических сил сдерживания, это прикрытие территории страны от воздушно-космических средств нападения», - сказал Путин.

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Он подчеркнул, что в мире активно развиваются неядерные системы высокоточного оружия, которые по своим ударным возможностям приближаются к стратегическим ядерным вооружениям. Государства, располагающие такими системами, серьезно повышают свой наступательный потенциал, добавил он.

При этом Путин отметил, что США продолжают разворачивать стратегическую систему противоракетной обороны, хотя происходит некоторая реконфигурация по времени и по географии этого проекта.

«Мы видим и оцениваем эти шаги наших американских партнеров позитивно. Вместе с тем от самой программы никто не отказывается, она осуществляется. Вопрос только времени: когда и где какие элементы этой системы ПРО будут реализовываться», - сказал Путин.

«Более того, среди некоторых военных аналитиков все чаще звучат разговоры о том, что теоретически возможен первый так называемый обезоруживающий, обезглавливающий удар, причем даже против ядерных держав. Это мы тоже должны с вами, безусловно, учитывать в наших планах развития Вооруженных Сил», - подчеркнул он.

Также он отметил, что не только США, но и другие государства активно совершенствуют свои наступательные вооружения, в том числе ракеты средней дальности. Вокруг РФ практически все соседи развивают эти системы вооружения, отметил он.

Путин напомнил, что в соответствии с госпрограммой вооружения до 2020 года на оснащение войск ВКО предусмотрено порядка 3 триллионов 400 миллиардов рублей (около 110 млрд. долл.), 17% всех средств, выделяемых на перевооружение армии и флота.

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Как сообщал УНИАН, президент США Барак Обама призвал Россию вместе с США сократить свой арсенал ядерного оружия на треть от согласованного в 2010 году в Соглашении "Новый старт" размера.

Обама считает, что, уменьшив количество ядерного арсенала таким образом, США все же смогут обеспечить свою и безопасность своих союзников и поддерживать надежную систему сдерживания.

"Мы намерены работать с Россией, чтобы выйти за рамки ядерного позерства времен холодной войны", - сказал Обама, отметив, что США будут также работать вместе с союзниками по НАТО, ища возможности для "смелых сокращений" в использовании тактического ядерного оружия в Европе.

В соответствии с положениями соглашения "Новый старт" каждая сторона имеет право иметь не более 1550 боеголовок и не более 700 развернутых пусковых установок. Новое ограничение на количество систем доставки составляет чуть меньше половины от тех 1600, которые были указаны в первичном договоре "Старт" от 1991 года.