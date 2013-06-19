Следственный комитет РФ предъявил обвинения Развозжаеву и Удальцову

Следственный комитет РФ предъявил обвинения российским оппозиционерам Леониду Развозжаеву и Сергею Удальцову в рамках уголовного дела об организации, участии и призывах к массовым беспорядкам.

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России в рамках уголовного дела об организации, участии и призывах к массовым беспорядкам, а также применении насилия в отношении представителей власти 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве предъявлено окончательное обвинение Развозжаеву и Удальцову», - говорится в сообщении.

В частности, Развозжаеву предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве), ч.1 ст. 30, ч.1 ст.212 УК РФ (приготовление к организации массовых беспорядков) и ч.1 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Удальцову предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.30, ч.1 ст.212 УК РФ (приготовление к организации массовых беспорядков), ч.1 ст.212 УК РФ (организация массовых беспорядков 6 мая на Болотной площади в Москве).

Подчеркивается, что Развозжаев и Удальцов допрошены, но оба вину не признали, от дачи показаний отказались. Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело в отношении Удальцова, и Развозжаева.

Уголовное дело было возбуждено после проверки фактов, изложенных в фильме "Анатомия протеста-2". Авторы фильма, вышедшего на телеканале НТВ, утверждают, что оппозиция готовила силовой захват власти на средства из-за границы. В фильме были продемонстрированы кадры, где Удальцов и его соратники якобы беседуют с на то время председателем парламентского комитета Грузии по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Как утверждают авторы фильма, последний имеет опыт подготовки «цветных революцій» в Грузии, Украине и массовых беспорядков в Беларуси.

30 ноября 2012 г. Следственный комитет России заявил, что оппозиционеры обучались за границей организации массовых беспорядков для свержения государственного строя на примере «цветных революций» в других странах.

Многотысячные «Марши миллионов» проводились в Москве 6 мая, 12 июня и 15 сентября этого года.

6 мая 2012 года, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, акция в Москве закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.