Американский миллиардер Крафт пошутил над Путиным

"Это забавная, анекдотичная история, которую любит пересказывать Роберт. Ему нравится, что это кольцо сейчас в Кремле, и, как он говорил еще в 2005 году, он по-прежнему уважает Россию и восхищается президентством Путина", - сказал представитель New England Patriots сайту лиги.

Об этом пишет в воскресенье официальный сайт Национальной футбольной лиги, сообщает РИА Новости.

В 2005 году Крафт, участвовавший во встрече с Путиным, подарил ему золотое кольцо с бриллиантами Super Bowl, которым награждаются американские футболисты. Тогда он интерпретировал этот подарок как символ уважения и восхищения российским народом и лидерством президента Путина. Однако в минувшую субботу Крафт заявил, что кольцо не было подарком и он хотел бы его вернуть.

В воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Путин готов за свои деньги купить и отправить кольцо взамен перстня Super Bowl. При этом он подчеркнул, что сам лично видел, как тот подарил Путину этот перстень. На вопрос, не рассматривается ли это как недружественный акт, Песков сказал, что "не хотелось бы верить в такие абсурдные теории заговора".

"В целом это все похоже на нечто трудно вообразимое. Я еще раз повторю, что тогда, я не помню, кажется, в 2005 году, я стоял непосредственно рядом, за спиной президента. Я видел, как он подарил ему этот перстень. Поэтому эти слова, что кто-то оказал на него давление и так далее, это, конечно, вопрос разговора детального с психоаналитиками", - подчеркнул пресс-секретарь.

Памятным перстнем в США традиционно награждаются владельцы, тренеры и игроки команды, выигрывающей ежегодный "Суперкубок" по американскому футболу.