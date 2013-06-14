Путин: Европу привела к кризису жизнь не по средствам

В интервью РИА Новости президент РФ Владимир Путин не согласился с необходимостью делать выбор - социальное или экономически конкурентоспособное государство.

"На мой взгляд, такая постановка вопроса некорректна. Разве можно увязывать вопрос об экономической эффективности государства, его конкурентоспособности с отказом от всех взятых на себя социальных обязательств? Ведь забота о населении, его социальная защита - одна из важнейших функций государства. И возможный отказ от нее поставит под угрозу само существование института государства как такового", - сказал Путин.

По его мнению, проблема совсем в другом, и кризис в ряде европейских стран наглядно это продемонстрировал.

"Ключевое слово здесь - неэффективность. Не социальная политика, а жизнь не по средствам, потеря контроля за общим состоянием экономики, структурные перекосы - вот что приводит к тем последствиям, с которыми Европа столкнулась сегодня. К тому же во многих европейских странах пышным цветом расцвело иждивенчество, где зачастую не работать - гораздо выгоднее, чем работать. Оно угрожает не только экономике, но и нравственным основам общества. Ведь не секрет, что многие граждане менее развитых государств приезжают в Европу специально для того, чтобы "сесть"на социальное пособие, как это называют в Германии. Для России такой подход неприемлем", - заявил президент РФ.

"Что касается Европы, то насколько мы видим, ведущие европейские страны проводят структурные реформы, чтобы повысить конкурентоспособность своих экономик, борются с безработицей. При этом за счет усиления координации бюджетной и экономической политики подход к бюджетной дисциплине становится более гибким. А свои обязательства (европейские страны) прописали в Стратегии социально-экономического развития ЕС до 2020 года. Так что "хоронить"европейскую социальную модель пока рано", - считает он.