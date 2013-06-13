Помощь пострадавшим от наводнения обойдется Германии в 8 миллиардов

Об этом сегодня сказала в Берлине канцлер Ангела Меркель после встречи с земельными премьер-министрами, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Нам удалось сделать большой шаг вперед", - отметила глава германского правительства. Она подчеркнула, что вопрос о конкретной сумме пока остается открытым, поскольку "на сегодняшний день мы не знаем точного размера ущерба". По словам Меркель, учитывая повышение госрасходов в свете оказания финансовой помощи пострадавшим от паводка, правительство намерено как можно скорее разработать проект дополнительного бюджета.

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"Мы считаем, что сумма в 8 млрд евро является реалистичной для такого фонда", - подчеркнула ранее премьер-министр Тюрингии Кристине Либеркнехт. Вопросы финансирования еще предстоит обсудить, скорее всего сумму в фонд правительство и земли внесут в равных долях, добавила политик. Создание фонда - "важный знак солидарности с пострадавшими регионами и проживающими там людьми", - подчеркнула Либеркнехт.

Все необходимые законодательные процедуры, связанные с процессом формирования фонда, планируется завершить до 5 июля.