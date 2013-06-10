Тысячи немцев нуждаются в эвакуации из-за прорыва дамбы на Эльбе

После продолжительных дождей вода в реке поднялась до рекродного уровня 7,48 метров (5 метров выше обычного). Как сообщает Немецкая волна, в течение минувших дней в Магдебурге было эвакуировано 23 500 человек. Паводок приближается к Бранденбургу, где в экстренном порядке возводятся временные дамбы.

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Спасатели экстренно вывезли из городов и деревень вокруг Акена более восьми тысяч человек.

Наводнение обесточило многие районы страны, и власти оценивают нанесенный ущерб на сумму более € 6 млрд. Канцлер Германии Ангела Меркель пообещала выделить € 100 млн помощи пострадавшим территориям.