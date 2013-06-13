The Financial Times опубликовала «оптовые» цены досье на интернет-пользователей

В публикации называется «оптовая» цена досье с базовыми данными об одном пользователе — 0,0005 доллара США.

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В такую подборку входит информация с именем, полом, возрастом и местоположением человека, сообщает Lenta.ru.

По информации издания, на рынке стоимость таких досье меняется в зависимости от важности собранных данных. Например, за досье на более «важного» в собственном кругу человека в среднем придется заплатить в полтора раза больше. За данные о доходах и истории покупок человека заинтересованные лица платят в два раза больше, то есть около 0,001 доллара. По данным газеты, полную подборку данных о человеке можно купить не более чем за доллар.

The Financial Times в пример приводит компании, открыто ведущие такую деятельность. В частности, сочетание из имени и почтового адреса больного раком или диабетом компания LeadsPlease.com продает за 26 центов, а также предлагает большие скидки при «оптовых» закупках. По словам самой компании, данные она получает непосредственно от пользователей.

В другом примере приводится находящийся в открытых источниках список клиентов компании ALC Data, которая продает данные о пользователях, сортируя их по платежеспособности и качеству кредитной истории. Услугами ALC Data пользовались такие компании, как оператор связи Sprint Nextel и электрическая компания TXU Energy. Также ALC Data предлагает информацию о роженицах, так как у компании есть официальная информация о большинстве рожденных в США детей.

Своей публикацией The Financial Times призвала читателей обратить внимание на пробелы в законодательстве о личных данных. Как подчеркнула газета, зачастую деятельность по сбору и продаже пользовательских данных является законной. В частности, медицинские данные можно передавать третьим лицам, если через них нельзя установить личность человека.

В последнее время в США тема защиты личных данных активно обсуждается в обществе. Причиной этого стали публикации в прессе, в которых рассказывалось, что спецслужбы США по некоему секретному решению суда имеют право запрашивать любые пользовательские данные у крупнейших американских интернет-компаний: Microsoft, Yahoo!, Google, Facebook, AOL, Skype и Apple.

Впоследствии компании опровергли подозрения в передаче данных, а часть из них пообещала обнародовать запросы спецслужб, которые они получали за последнее время. Спецслужбы США, в свою очередь, заявили, что они действовали согласно закону, так как собирали информацию только на тех пользователей, которые не являются жителями США и находятся за пределами страны.