Связь между Южной Кореей и КНДР снова прервалась

Канал связи Пханмунджом прервал работу на следующий день после сообщения об отмене переговоров между Северной и Южной Кореей, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ренхап.

"Мы предприняли попытку позвонить в девять часов утра, но Север не ответил на звонок", - сообщил представитель правительства.

Линия связи между Северной и Южной Кореи была перекрыта 11 марта этого года и снова начала работу 7 июня, на следующий день после договоренности двух стран провести переговоры. В минувший вторник КНДР в одностороннем порядке отменила отправку своих делегатов в Сеул из-за решения Южной Кореи понизить уровень представителей.

Первая за шесть лет двухдневная встреча на министерском уровне между Южной Кореей и КНДР должна была состояться в Сеуле 12 и 13 июня. Решение об этом было принято в ходе рабочих переговоров представителей двух стран, прошедших в минувшее воскресенье в переговорном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне, где в 1953 году было подписано Корейское соглашение о перемирии. Ожидалось, что в ходе встречи в Сеуле будут подняты вопросы нормализации работы совместной корейской индустриальной зоны Кэсон, а также проблема возобновления туристических поездок южнокорейцев в курортную зону в Кымгансане.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в марте этого года после начала широкомасштабных военных учений США и Южной Кореи в районе Корейского полуострова. Власти КНДР заявили, что в случае военной провокации ответят по "законам военного времени". Северокорейское руководство также закрыло совместную корейскую индустриальную зону Кэсон, где работали около 900 южнокорейских сотрудников и 53 тысячи граждан КНДР.