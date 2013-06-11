Премьер Чехии тоже разводится с женой

Как сообщает Росбалт, Нечас познакомился с ней еще во время обучения в колледже. Пара воспитала двух сыновей и двух дочерей, которые уже достигли совершеннолетия.

"Мы пытаемся разрешить эту сложную персональную ситуацию с уважением друг к другу и, особенно, к нашим детям", — отмечается в заявлении премьера.

Петр Нечас — не первый государственный лидер Чехии, подающий на развод. Как передают интернет-СМИ, в 2010 году с супругой расстался его предшественник Мирек Тополанек.

Раньше широкое обсуждение вызвал развод Владимира Путина. Он с супругой Людмилой 6 июня вечером объявили о том, что их брак распался. Путины прожили в браке почти 30 лет: их свадьба состоялась 28 июля 1983 года.