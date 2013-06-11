У президента Боснии при обыске нашли пистолет

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на государственное агентство расследований и защиты БиГ, при обыске в офисе Будимира обнаружены автоматический пистолет с семью патронами.

Президент объяснил, что получил пистолет в подарок в 1996 году, но за прошедшие с тех пор 17 лет так и не вписал его в имеющуюся у него лицензию на хранение и ношение "по рассеянности". Обыск был проведен в ходе расследования других уголовных дел в отношении Будимира, которого обвиняют в организованном криминале, получении и даче взяток за незаконное помилование заключенных.

В случае, если главу государства признают виновным лишь в незаконном владении огнестрельным оружием, ему грозит два года тюремного заключения.