Лукашенко разогнал четверть своей Администрации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом говорится в указе от 6 июня № 264 «О некоторых вопросах деятельности Администрации президента Республики Беларусь».

«Указом утверждены в новой редакции положение об Администрации президента и ее структура, которая призвана обеспечить эффективность дальнейшей работы Администрации президента в условиях сокращения численности ее работников», - говорится в сообщении пресс-службы.

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Положением актуализированы задачи и функции Администрации Президента Беларуси по обеспечению деятельности главы государства в области кадровой политики, права, внутренней и внешней политики, дебюрократизации государственного аппарата и работы с обращениями граждан.

В пресс-службе Президента Беларуси отметили, что документ подготовлен во исполнение указа «О некоторых мерах по оптимизации системы государственных органов и иных государственных организаций, а также численности их работников».

Как сообщал УНИАН ранее, 12 апреля Президент Беларуси подписал указ, предусматривающий сокращение количества государственных служащих на 25%, или на 13617 человек. При этом центральные органы будут сокращены на 25%, облисполкомы - примерно на 29%, а районные исполнительные комитеты - на 17%.