Лукашенко не хочет себе «рукотворный» памятник

Президент Беларуси Александр Лукашенко против установки различных памятников, в том числе ему.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Беларуси, об этом он заявил, общаясь сегодня с молодежью на церемонии начала строительства жилого комплекса «Магистр» для научной и творческой интеллигенции.

По мнению Лукашенко, памятники должны быть другого рода и служить для людей. «Памятники должны служить людям. Что касается деятелей, я категорически против. Я против памятника первому Президенту страны. Предложений было столько... Я сказал: только после моей смерти, если кому-то нечего делать. Я категорический противник возведения этих памятников», - подчеркнул он.

Лукашенко уверен, что «деятели различных сфер должны сами воздвигать памятники в памяти людей своими делами».