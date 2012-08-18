Московская милиция заявляет, что Каспаров укусил прапорщика
16:26, 18 августа 2012Политика
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Московские правоохранительные органы заявляют о намерении возбудить уголовное дело в отношении известного правозащитника и экс-чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова.
Каспаров утверждает, что он не кусался
Как сообщает РБК, полицейские утверждают, что он укусил прапорщика
Вчера Гарри Каспаров участвовал в митинге в поддержку Pussy Riot у Хамовнического суда в Москве. Правоохранительные органы задержали Каспарова, при этом заявив, что он применил насилие к прапорщику.
По словам самого Гарри Каспарова, который отрицает свою вину, полицейского могла укусить служебная собака.
Адвокат правозащитника Андрей Чегодайкин заявил, что планирует подать иск против сотрудников полиции. "Каспарову заламывали руку и ударили в пах", - утверждает адвокат.
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