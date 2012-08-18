Московская милиция заявляет, что Каспаров укусил прапорщика

Как сообщает РБК, полицейские утверждают, что он укусил прапорщика

Вчера Гарри Каспаров участвовал в митинге в поддержку Pussy Riot у Хамовнического суда в Москве. Правоохранительные органы задержали Каспарова, при этом заявив, что он применил насилие к прапорщику.

По словам самого Гарри Каспарова, который отрицает свою вину, полицейского могла укусить служебная собака.

Адвокат правозащитника Андрей Чегодайкин заявил, что планирует подать иск против сотрудников полиции. "Каспарову заламывали руку и ударили в пах", - утверждает адвокат.