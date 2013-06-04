Германию продолжает затапливать: улицы городов превратились в реки (видео)

Ситуация в стране обостряется, а к борьбе со стихией готовятся в прилегающих регионах страны. В частности, паводкам противостоит город Гримма, который едва успели восстановить после последствий большого наводнения 2002 года, сообщает ТСН.

Нынешнюю ситуацию мэр города называет катастрофической и убытки оценивает в 400 тыс. евро. Город лежит на реке Мулда, это одна из притоков Эльбы. Традиционно спокойная река вышла из берегов и залила весь центр города. Несмотря на сильные ливни жители города верили, что эвакуации удастся избежать.

Однако кризисный штаб расценил ситуацию как критическую и решил вывезти людей. Свои дома покинули 2,5 тыс. жителей. "Это большие мегафоны. И их применяют только в исключительных случаях или когда город эвакуируют. Их слышно на километры. Сначала кричит сирена целую минуту. Затем объявляют, как действовать. Этот раз эти сирены запускали уже 4 или 5 раз", - рассказал житель Гримм Дэвид.

"Мы утром позвонили и нам выделили помещение, где мы можем остановиться. Нам было все равно, куда идти. Главное скорее убежать отсюда. Это катастрофа. И конца края этому не видно", - сетует другой местный житель Оскар.

Полицейские сразу загородили затопленную территорию. А спасатели тем временем забирают тех, кто замешкался. Вообще Саксонию топит не впервые. Из предыдущих паводков немцы сделали выводы. Сейчас в Саксонии работает интернет-страница, которая информирует жителей об угрозе в конкретном городе. Также уже открыт банковский счет, куда можно переводить средства для пострадавших от паводка. Работает горячая линия.

Впрочем ситуация во многих регионах, страдающих от стихии, обостряется. В Саксонии состоянию на 3 июня без вести пропавшими считаются 23 человека. Критическая ситуация и в Баварии - уровень воды там поднялся до рекордной отметки. В баварском городе Розенхайм не выдержала дамба. Улицы затоплены водой. Также частично перекрыт автобан от Саксонии в Берлин, его обкладывают мешками с песком, чтобы уберечь от затопления. А паводок, по прогнозам синоптиков, своего пика еще не достиг.