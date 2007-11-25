В Санкт-Петербурге продолжаются аресты

В ходе разгона запрещенного "Марша несогласных" в Санкт-Петербурге задержаны лидеры СПС - председатель Федерального политсовета союза и кандидат в депутаты Госдумы РФ Никита Белых, его заместитель Леонид Гозман, а также второй номер избирательного списка СПС Борис Немцов.

Белых был задержан на Дворцовой площади, где общался с журналистами. "Я по сути не успел начать делать комментарии, как появилась милиция, взяла меня за руки, за ноги и бросила в автозак, где я сейчас и нахожусь", - сообщил он по телефону.

Немцов, который в пятницу был выдвинут партией кандидатом на пост президента РФ, был задержан там же. "Я стоял на Дворцовой площади и общался с пенсионерами и учителями. Мы вели себя абсолютно мирно, обсуждая повышение цен на продукты, на коммунальные услуги, но в какой-то момент налетели ОМОНовцы, всех растолкали, а меня схватили и бросили в автозак", - приводит его слова информационное агентство.

После часа пребывания в отделении милиции Немцов был отпущен, сообщает "Фонтанка.ру". ГУВД отрицает, что он был задержан - в отделении, по словам источников издания, Немцов просто "сидел, пил чай и ждал своих задержанных соратников".

Как сообщалось ранее, в воскресенье милиция пресекла запрещенный властями "Марш несогласных" в Санкт-Петербурге. С утра было выставлено оцепление вокруг офиса "Яблока", откуда планировалось начать шествие. Тем не менее, колонна в 200 человек вышла от офиса к месту начала мероприятия - Дворцовой площади. В ходе ее движения кто-то поднял флаг НБП, после чего сотрудники ОМОНа задержали около двадцати человек.

Лента.ру