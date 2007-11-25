В Китае 30 пассажиров автобуса погибли в результате схода лавины
05:52, 25 ноября 2007Мир
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Спасательная операция продолжается
Не менее 30 человек погибли в центральном Китае после того, как пассажирский автобус оказался в каменном "мешке" в результате схода лавины, сообщает ИТАР-ТАСС.
Транспортное средство было обнаружено спасателями при въезде в строящийся железнодорожный туннель на западе провинции Хубэй.
Пассажирский автобус попал под град камней. Спасательная операция продолжается.
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