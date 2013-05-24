В Испании суд начал расследование налоговых дел дочери короля Хуана Карлоса

Испанский судья начинает расследование в отношении налоговых дел принцессы Кристины, младшей дочери короля Хуана Карлоса.

Расследование на Майорке связано с подозрением в ненадлежащем использовании общественных фондов мужем принцессы, герцогом Пальма-де-Майоркским.

Его обвиняют в присвоение общественных фондов в то время, когда он возглавлял благотворительный фонд.

Сам он свою вину отрицает.

ВВС Украина