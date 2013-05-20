Престарелый антироялист оштрафован за попытку закидать принца Чарльза навозом

Престарелый антироялист Сэм Брацанов оштрафован в Новой Зеландии на 200 местных долларов (160 долларов США) за попытку закидать навозом британского принца Чарльза и его супругу Камиллу во время визита в город Окленд в ноябре прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New Zealand Herald.

Правоохранители арестовали 77-летнего Брацанова 12 ноября после того, как камеры видеонаблюдения показали, что противник монархии стоит с ведром конского навоза на одной из улиц Окленда, входящей в маршрут следования представителей августейшей фамилии.

У полиции Новой Зеландии были все основания внимательно наблюдать за Брацановым, который уже участвовал в акциях против британской королевской семьи. В ходе предыдущего визита принца Чарльза в Новую Зеландию в 1994 году он побрызгал на принца освежителям воздуха, чтобы "избавиться от вони монархии". За это Брацанов также был оштрафован.

Первый известный инцидент антимонархической кампании Брацанова произошел в 1988 году. Тогда ему удалось бросить ведро с навозом в автомобиль испанского короля Хуана Карлоса, который прибыл в Новую Зеландию с государственным визитом.