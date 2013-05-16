Американские СМИ: «холодный мир» между Россией и США похолодал еще больше

По мнению издания, задержание предполагаемого агента ЦРУ российскими спецслужбами позабавило многих людей и в самой РФ, и за ее пределами, однако официальная Москва не видит в «шпионском скандале» ничего смешного.

Несмотря на недавние заявления о планах улучшить сотрудничество спецслужб двух стран и несмотря на недавние встречи российских и американских чиновников на высочайшем уровне, Кремль по-прежнему считает США своим «главным врагом», заявляют авторы заметки со ссылкой на российских экспертов.

The Washington Post пишет, что широкое освещение «шпионского скандала» российской прессой и предоставление подробной информации об аресте Райана Фогла спецслужбами породило спекуляции, согласно которым случившееся можно назвать заранее продуманной попыткой представить американцев как «вмешивающихся не в свои дела и вероломных людей».

Тем не менее, Россия, по всей видимости, не намерена использовать инцидент для ухудшения отношений с США в более широком смысле, отмечается в материале.

В свою очередь, The Independent приводит мнение экспертов, считающих, что поскольку Москва значительно усилила свою разведывательную деятельность на Западе, то аналогичные действия США в России были вполне предсказуемы.

Газета.ру