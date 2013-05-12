В России арестовали «жемчужного прапорщика»

Бойко арестовали на 30 дней. Против него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», сообщает Радио Свобода.

Как сообщалось ранее, Бойко задержали за стрельбу в кафе.

В декабре 2011 года Вадима Бойко приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно, признав виновным в превышении должностных полномочий при разгоне несанкционированного митинга оппозиции в Петербурге.

Прапорщик обзывал участников акции, бил палкой по голове, таскал за волосы. Кличку он получил из-за жемчужного браслета на руке.