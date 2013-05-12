В России арестовали «жемчужного прапорщика»
19:02, 12 мая 2013Мир
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В Петербурге по ходатайству следствия арестован ранее уволенный из правоохранительных органов Вадим Бойко, получивший прозвище «жемчужный прапорщик».
Бойко арестовали на 30 дней. Против него возбуждено уголовное дело по статье «хулиганство», сообщает Радио Свобода.
Как сообщалось ранее, Бойко задержали за стрельбу в кафе.
В декабре 2011 года Вадима Бойко приговорили к трем с половиной годам лишения свободы условно, признав виновным в превышении должностных полномочий при разгоне несанкционированного митинга оппозиции в Петербурге.
Прапорщик обзывал участников акции, бил палкой по голове, таскал за волосы. Кличку он получил из-за жемчужного браслета на руке.
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