Бывшего диктатора Гватемалы приговорили к 80 годам тюрьмы

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на латиноамериканские СМИ, согласно решению суда, его сподвижник, бывший глава военной разведки Гватемалы Хосе Родригес Санчес был оправдан.

Приговор состоит их двух частей: 50 лет тюрьмы Риос Монтт получил за геноцид, еще 30 лет заключения - за преступления против человечества. Таким образом, 87-летний Риос Монтт стал первым лидером из стран Латинской Америки, приговоренным к тюрьме за подобные преступления.

Прокуратура требовала приговорить Риоса Монтта и Родригеса Санчеса к 75 годам тюрьмы каждого. Они обвинялись в геноциде и причастности к убийствам 1,7 тыс. индейцев в северном департаменте Киче в 1982-1983 годах. Правительство тогда проводило политику ”выжженной земли” в отношении индейских поселений, которые могли поддерживать левых повстанцев.

Судья счел, что Риос Монтт как глава государства на тот момент имел все возможности, чтобы остановить проведение этих операций против собственного народа, однако не сделал этого. Сам экс-диктатор отверг предъявленные обвинения в геноциде и убийстве мирных граждан, заявив о своей невиновности. По его словам, он никогда не давал приказов проводить этнические чистки.

Риос Монтт переложил вину за совершенные преступления на конкретных военачальников, которые якобы самостоятельно принимали те или иные решения в то время, как его работа в основном заключалась в политических делах. Кроме того, экс-диктатор считает, что за убийством индейцев могли стоять члены так называемой Повстанческой армии бедняков.