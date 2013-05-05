На месте падения пропавшего год назад самолета в России найдены останки погибших

По данным сотрудницы пресс-службы ведомства, там же найдены скелетированные останки погибших. Их количество выясняется, передает РИА Новости.

В воскресенье начальник пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых сообщил, что самолет Ан-2, пропавший летом 2012 года, предположительно, найден. Предполагаемое место катастрофы обнаружили два охотника из Серова.

Ан-2 вылетел без уведомления органов управления воздушным движением с посадочной площадки города Серов в неизвестном направлении 11 июня 2012 года. Предполагается, что на его борту находились пилот Хатип Кашапов и 12 пассажиров, включая сотрудников ГИБДД Серова — начальника и инспектора.