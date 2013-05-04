В Италии из-за смерча пострадали более 100 человек
18:09, 04 мая 2013Мир
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В Италии в результате смерча травмированы более 100 человек, сообщает портал «Вести».
Больше всего от смерча пострадали провинции Болонья и Модена / Фото: Justin Hobson из Википедии
Торнадо в области Эмилия-Романья бушевал несколько часов, поднимая в воздух целые куски строений, переворачивая автомобили и выкорчевывая деревья. Кроме того, выпал град до пяти сантиметров в диаметре.
Смерч прошелся по сельскохозяйственным полям, попортив солидную часть посевов. Больше всего пострадали провинции Болонья и Модена, где десятки семей остались без крыши над головой.
По данным телеканала «Россия 24», 118 человек, преимущественно из Болоньи, получили травмы, 11 из них госпитализировали. Еще около сотни жителей были эвакуированы.
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