В Италии из-за смерча пострадали более 100 человек

Торнадо в области Эмилия-Романья бушевал несколько часов, поднимая в воздух целые куски строений, переворачивая автомобили и выкорчевывая деревья. Кроме того, выпал град до пяти сантиметров в диаметре.

Смерч прошелся по сельскохозяйственным полям, попортив солидную часть посевов. Больше всего пострадали провинции Болонья и Модена, где десятки семей остались без крыши над головой.

По данным телеканала «Россия 24», 118 человек, преимущественно из Болоньи, получили травмы, 11 из них госпитализировали. Еще около сотни жителей были эвакуированы.