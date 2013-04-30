В Москве горел корпус МГУ

Площадь пожара составляла около 20-30 квадратных метров, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного корпуса поступило в 06.56 по местному времени (05.56 по Киеву). Пожару был присвоен второй номер сложности по пятибалльной шкале.

"Пожар происходит в химической лаборатории. Огонь распространился на площади порядка 20-30 квадратных метров. Открытое горение сбито", - сказал тогда источник.

Руководитель пресс-службы столичного ГУМЧС Виктор Бирюков сообщил, что потушить огонь быстро и без последствий позволила сигнализация, выведенная непосредственно на пульт пожарной охраны. Он отметил, что неделю назад в главном здании МГУ, рядом с которым и находится химфак, проводились масштабные пожарные учения.

Ранее Бирюков сообщил, что никакой угрозы, связанной с опасными химическими веществами, в результате пожара не возникло. На момент возгорания людей в здании не было.

В результате ЧП никто не пострадал.