ЕС теряет каждый год из-за налоговых мошенников триллион евро

Об этом заявила сегодня министр финансов Финляндии Ютта Урпилайнен, выступая в Хельсинки на конференции по борьбе с налоговыми преступлениями в ЕС, передает ИТАР-ТАСС.

«Это необходимо изменить, – подчеркнула Ю.Урпилайнен. – Нам нужна основанная на этике рыночная экономика, в которой нет места ни налоговым убежищам, ни уходу от общей ответственности».

По мнению финского министра, борьба с уходом от налогов «требует решения трех проблем – банковской тайны, корпоративной тайны и тайн между государствами». «Чтобы решить проблему ухода от налогов, мы должны более активно обмениваться информацией, и секреты должны быть раскрыты», – считает Ю.Урпилайнен.

В конференции приняли участие министры финансов Словакии, Литвы, Люксембурга, Чехии, Норвегии, заместитель министра финансов Греции, а также представители Еврокомиссии, Европарламента, крупных международных организаций. Они рассмотрели предложенный Еврокомиссией план усиления борьбы с налоговым мошенничеством и обсудили значение международного сотрудничества в этой сфере, в том числе на уровне ОЭСР и «большой двадцатки».