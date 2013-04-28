Британский принц Уильям решил завязать с военной службой

Британский принц Уильям завершает службу в ВВС, чтобы больше времени проводить с семьей, сообщает Daily Mail.

«Уильям летом прекратит службу в ВВС, чтобы проводить больше времени с Кейт и ребенком, который, как ожидается, появится на свет в июне… Он уже сообщил командованию о том, что намерен оставить службу на авиабазе. Пока неизвестно, останется ли принц офицером вооруженных сил или будет посвящать все свое время королевскому двору», - подчеркивает издание.

Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские живут в разные периоды времени в Кенсингтонском дворце в Лондоне и на острове Англси в Уэльсе - рядом с местом службы Уильяма. Принц служит в королевских ВВС пилотом спасательного вертолета три с половиной года. Летом 2012 года он получил звание капитана, отмечает РИА Новости.