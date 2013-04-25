В ПАСЕ озаботились из-за постоянных изменений конституции в Венгрии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета Европы, об этом идет речь в одобренной сегодня позиции Комитета, в которой, в частности, выражается обеспокоенность последними изменениями в Конституции страны и соответствием таких изменений обязательствам, которые Будапешт брал на себя при вступлении в Совет Европы.

В своей позиции Комитет, в частности, выразил обеспокоенность тем, что новая Конституция Венгрии и ключевые законы были одобрены быстро и непрозрачно; положения ключевых законов не отвечают демократическим принципам; правящая коалиция использовала свое большинство в две трети голосов в парламенте, чтобы провести необходимые ей решения Конституционного суда; а также тем, что постоянные внесения изменений в Конституцию в целях узкопартийных политических интересов подрывают конституционную стабильность.

Позиция Комитета будет передана на рассмотрение Бюро Ассамблеи, после чего должна быть включена в повестку дня очередной сессии, которая состоится в июне.